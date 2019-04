Justin Bieber haalt uit naar critici

Justin stelt dat Stewart mensen continu kleineert in haar show en vindt dat ze wel eens wat positiever mag zijn. „Stel je eens voor dat je de helft van de tijd die je verdoet aan het uitlachen van mensen ze eens steunt en aanmoedigt. Je kunt een groot verschil maken met je platform”, aldus de zanger. „Wanneer gaan wij mensen er eens plezier uithalen om elkaar te waarderen in plaats van de grond in te boren?”

Bieber verdedigt ook zijn optreden zondag tijdens Coachella. Hij zong mee met een bandje, iets wat volgens hem hartstikke normaal is voor een gastartiest. „Denk er eens aan hoe goed het voor mij voelde om weer terug te keren op het podium en het plezier dat ik kreeg door te doen wat ik het liefste doe.”

Justin zong samen met Ariana zijn hit Sorry. Het was zijn eerste optreden in twee jaar tijd.