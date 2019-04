Maan en Kay Nambiar op eerste rij bij Madonna

Namens MTV Nederland waren presentator Kay Nambiar en zangeres Maan bij de lancering aanwezig. De twee zaten op de eerste rij op nog geen twee meter afstand. Ze kregen echter geen zendtijd om een vraag te stellen aan de Queen of Pop. Het mocht de pret niet drukken. „Jongens even niet gelogen, dit was een van de vetste momenten in m’n leven”, zo laat Maan via Instagram weten.

Madonna, die in het verleden diverse keren wist te choqueren met haar clips, viel woensdag vooral op door haar uitdossing. De 60-jarige zangeres verscheen met een oogklepje op en droeg een kort leren pakje waar haar borsten bijna uitvielen met daaronder visnet-panty’s. Ook had ook ze een zweepje met zich mee.

Medellín, een samenwerking met de Colombiaanse zanger Maluma, is de voorloper van het langverwachte nieuwe album van Madonna: Madame X. De plaat komt op 14 juni uit.

Ⓒ Instagram