Jan Slagter vindt Piet Paulusma te duur voor Max

In februari werd bekend dat Paulusma na 23 jaar moet vertrekken bij SBS 6. Hierop liet Jan Slagter weten wel interesse te hebben in de weerman, maar een samenwerking lijkt er nu toch niet in te zitten. „Het geld dat wij hebben bij Omroep MAX en wat Paulusma vraagt, ligt te ver uit elkaar”, zegt de omroepbaas donderdag in het AD.

Het leek Slagter, die niet wil zeggen wat de weerman vraagt, een leuk idee als Paulusma een eigen segment zou krijgen in het dagelijkse programma Tijd voor MAX. „Ik acht de kans klein dat we nu nog tot een overeenkomst komen.” Slagter vindt het jammer. „Heel spijtig, want ik had hem graag bij ons gezien.”

Paulusma werd aan de kant gezet omdat Talpa een andere kant op wil gaan met het weer. RTL-gezichten Dennis Wilt en Amara Onwuka nemen het stokje van hem over. Hoewel het vertrek van de weerman in goed overleg is gegaan, vindt Paulusma het jammer dat hij aan het eind van het jaar zijn laatste ’oant moarn’ op SBS 6 zegt. „Ik had liever de 25 jaar volgemaakt”, zei hij eerder.