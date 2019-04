Madonna: ’Album kwam voort uit depressiviteit’

De 60-jarige zangeres ging in de Portugese stad wonen omdat haar zoon David Banda een goede voetballer is en hij in Europa beter opgeleid kan worden dan in Amerika. „En dus ging ik naar Portugal om voetbalmoeder te worden, niet iets dat je direct verwacht van een controversieel persoon als ik. Ik dacht dat het heel leuk en avontuurlijk zou worden, maar uiteindelijk was ik alleen maar bezig met de kinderen naar school brengen, aan de zijlijn staan bij voetbal en dat soort zaken. Ik werd er een beetje depressief van”, aldus Madonna.

„Toen dacht ik: ’ik moet nieuwe mensen ontmoeten en vrienden maken’. De meeste mensen die ik ontmoette waren schilders of muzikanten, die me bij hen thuis uitnodigden. Mensen brachten eten en wijn mee en we hadden gezellige sessies samen aan tafel. Van het ene op het andere moment pakten de muzikanten hun instrumenten en werd ik geïnspireerd om een nieuw album te maken.”