’Lori denkt niets verkeerd gedaan te hebben’

„Haar echtgenoot Mossimo zou haar gezegd hebben dat ze niets verkeerd deden door een geldbedrag te storten, omdat zoveel ouders een financiële bijdrage geven aan de scholen van hun kinderen. Ze hadden geen idee dat dit hen boven het hoofd zou hangen”, aldus de bron.

Waar vrienden van het stel zich zorgen maken of de twee een gevangenisstraf krijgen voor hun daden, lijken Lori en Mossimo er vanuit te gaan dat hen geen blaam treft. Ze betaalden maar liefst een half miljoen dollar om hun twee dochters op de University of Southern California te krijgen, door hen in te schrijven als leden van het roeiteam. Dit terwijl de meiden nog nooit in een roeiboot gezeten hadden.

De rechtszaak tegen Lori, en een groot aantal andere ouders, is nog altijd gaande. Lori en haar man zeiden in de rechtszaal niet schuldig te zijn aan de frauduleuze zaken waarvan ze worden beschuldigd. Volgens een advocaat in Los Angeles ’zouden de twee zomaar eens voor jaren de gevangenis in kunnen gaan’.