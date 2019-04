Caveman zonder Beau geen hit

Op het RTL5-programma stemden daarmee een stuk minder mensen af dan op Beau van Erven Dorens’ serie rond daklozen in Rotterdam. De eerste aflevering van Het Rotterdam Project ging vorig jaar oktober op RTL4 van start met bijna 1,2 miljoen kijkers. Patrick was te zien in dat seizoen en was populair onder televisiekijkers, waardoor hij zijn eigen show kreeg. In Caveman, zijn bijnaam, gaat het verhaal van de voormalig dakloze en ex-verslaafde Patrick verder.

De meeste mensen, ruim 1,8 miljoen, zaten woensdagavond voor de buis voor het NOS Journaal van acht uur Het NOS Journaal van zes uur wist met 1,2 miljoen kijkers als tweede programma de meeste mensen te boeien. DNA Onbekend maakte met slechts een paar duizend kijkers minder de top drie compleet. Margriet van der Linden kwam met haar talkshow M met 865.000 kijkers nog net op de laatste plaats in de top tien terecht.