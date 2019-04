Piet Paulusma verbaasd over uitspraken Jan Slagter

Omroepbaas Slagter stelde in het AD dat het bedrag dat Paulusma zou vragen te ver uiteenliep met wat Omroep Max kon bieden. Hij had Paulusma op het oog voor een eigen segment in het dagelijkse programma Tijd voor MAX, maar achtte de kans klein dat zij tot een overeenkomst konden komen. Hij noemde het ’heel spijtig’.

Een verrassing voor Piet Paulusma, die in de veronderstelling verkeerde dat de onderhandelingen nog gewoon liepen. „Ik kwam gisteren van een verjaardag af en toen werd ik hiermee geconfronteerd, ik wist ook niet wat ik zag. Ik heb nooit ergens het onderste uit de kan gevraagd.”

De weerman gaat nu even uitzoeken hoe het precies zit, zegt hij tegen Omrop Fryslân. „Ik weet alleen dat er een gesprek geweest is tussen MAX en degene die de gesprekken voor mij voert. Mij is verteld dat er een tweede gesprek zou komen. Nu lees ik in de krant dat het met MAX niets wordt, dat we te ver uit elkaar liggen. Daar wist ik niets van. Het wordt een drukke dag om uit te zoeken wat er nu precies aan de hand is.”

Mocht het inderdaad spaak lopen bij MAX, dan heeft Paulusma genoeg andere opties. De weerman gaat of alleen online verder of komt ergens anders terug. „Er liggen allemaal aanbiedingen.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Bekijk ook: Jan Slagter vindt Piet Paulusma te duur voor Max