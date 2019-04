Acteurs The Big Bang Theory in tranen

Kaley Cuoco wijdde meerdere posts op Instagram aan het opnemen van de laatste aflevering. Zo is ze - enigszins geposeerd - huilend te zien. Friends-actrice Courteney Cox reageert erop: „Aaah, ik herinner dat gevoel. En jullie zijn zelfs nog langer samen geweest.” Ook deelt ze een foto waarop het script te zien is naast een doos tissues. „Bereid je voor... op een finale waarvan ik werkelijk sprakeloos werd.”

Collega Kunal Nayyar deelde een foto waarop het script te zien is, met daarop de tekst: einde van de serie.

Melissa Rauch postte een foto waarop de cast elkaar in de armen valt. „Omdat ik nog niet genoeg gehuild heb vandaag. Hierbij een foto voorafgaand aan de laatste show die we hebben opgenomen. Als kind dat altijd als laatste voor elk team werd gekozen, was het heel bijzonder om deel uit te mogen maken van dit team. Ik zal deze momenten voor altijd met me meenemen.” Ook deelde ze een foto van de gehele cast en crew en schreef daarbij: „Mensen vragen me vaak wat het geheim van ons succes is. Nou, er is geen geheim. Het is de pure genialiteit van deze ongelooflijke breinen.”

The Big Bang Theory stopt in mei na twaalf seizoenen. De laatste aflevering van de serie duurt een uur en wordt op 16 mei op de Amerikaanse zender CBS uitgezonden.