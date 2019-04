Pete Davidson opnieuw single

„Ze zijn nog wel vrienden, maar van romantiek is geen sprake meer”, aldus de bron. Het stel werd in januari tijdens een afterparty van de Golden Globes voor het eerst samen gespot en vertoonde zich daarna regelmatig samen in het openbaar. Zo zaten Kate en Pete zoenend op de tribune tijdens een ijshockeywedstrijd en gingen ze met de moeder en stiefvader van de actrice uit eten op de sterfdag van haar vader.

De media-aandacht voor hun romance was voor Kate Beckinsale iets compleet nieuws. „Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik ben nog nooit eerder uit geweest met iemand die zoveel ondeugd met zich meebrengt”, zo liet ze in een eerder interview met de Los Angeles Times weten.

Pete Davidson datete eerder met Ariana Grande.

