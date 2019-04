Inbrekers weggejaagd bij Goedele Liekens

Dat schrijft de seksuologe op Instagram. „Slipslip, nachtelijke ongewenst bezoek in huis, stoer verjaagd door Maurice.” Een rode handtas die de dieven nog meegristen, werd teruggevonden in de voortuin. Ze wisten alleen een autosleutel te bemachtigen. Lieke lacht de rovers keihard uit. „En sukkels, die gestolen autosleutel is ondertussen ook waardeloos! So , veel plezier er mee en F*ck you!”

Het hondje krijgt volop applaus op Instagram en Goedele het nodige meeleven.

