Jan Slagter: ’Nog wél met Piet Paulusma in onderhandeling’

„Ik hoop echt dat we er uitkomen als we links en rechts wat water bij de wijn doen”, zei Slagter donderdag in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538. Eerder zei Jan Slagter in het AD dat hij de kans klein acht dat Paulusma het weer gaat verzorgen, omdat het budget van de publieke omroep dit niet toelaat. Paulusma, die dit uit de media moest vernemen, zei daarop van niets te weten. Piet is in de veronderstelling dat er nog een gesprek zou volgen.

Slagter: „Ik heb de manager van Piet op bezoek gehad en heb te kennen gegeven dat we te ver uit elkaar liggen, waaruit ik afleid dat de kans klein is dat het goed komt. Maar ik heb nergens gezegd dat de onderhandelingen zijn afgebroken. Maar het moet wel betaald worden. Ik hoop dat het gaat lukken, maar ik acht de kans klein. Dat heb ik ook tegen zijn manager gezegd. De onderhandelingen zijn dus niet definitief afgekapt. We praten nog wel.”

Eind dit jaar stopt Piet Paulusma bij SBS6. Slagter stelde daarop voor een keer koffie te drinken met Piet om te praten over een carrière bij de ouderenomroep. Slagter noemde Piet op Radio 538 ’de beste weerman die we hebben’.

