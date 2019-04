Nieuw album met nooit eerder uitgebrachte nummers van Prince

Op het album Originals staan vijftien nummers waarvan er veertien nooit eerder door Prince zijn uitgebracht. Jay Z en manager Troy Carter werden door de nabestaanden gevraagd om de plaat samen te stellen. Zij kozen ervoor om onder meer Make-Up, geschreven voor Vanity 6, Baby, You’re a Trip van Jill Jones en You’re My Love van Kenny Rogers op de tracklist te zetten. Nothing Compares 2 U, eerder gezongen door onder anderen Sinnead O’Connor, is het enige liedje dat de zanger eerder al uitbracht.

Originals is vanaf 7 juni, op de verjaardag van Prince, twee weken lang exclusief te beluisteren bij Jay Z’s streamingdienst Tidal. Daarna is het album ook te koop en te horen via andere kanalen.