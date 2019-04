Prins William bij dodenherdenking in Nieuw-Zeeland

Prins William arriveert in Christchurch, hier met de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Adern Ⓒ Hollandse Hoogte

Prins William is donderdag gearriveerd voor zijn tweedaagse bezoek aan Nieuw-Zeeland. Hier woonde de hertog van Cambridge een ceremonie in Auckland bij om oorlogsslachtoffers te herdenken. Het bezoek staat verder in het teken van de aanslag in Christchurch.