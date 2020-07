Zwangere Amber Brantsen voorlopig niet op tv

„Misselijkheid in combinatie met een extreem lage bloeddruk is een slechte mix. Ik voel me dan ook erg beroerd en dat is de reden dat ik momenteel even niet op tv ben”, aldus Amber, die bevestigt dat haar flauwte van enkele weken geleden, live op televisie, ermee te maken had.

Bekijk ook: Amber Brantsen maakt zwangerschap bekend via Twitter

Na dat ’eerste publieke tv-optreden’ van de kleine kreeg de 30-jarige Amber naar eigen zeggen veel vragen over haar gezondheid. „Ik ben op sociale media gediagnosticeerd met van alles, maar geen zorgen, de oorzaak was allang duidelijk”, schrijft ze.

Amber hoopt snel weer op de been te zijn. „Ze zeggen dat het beter wordt, dus daar hou ik me aan vast. En ondanks alles zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar dat er een kleintje onderweg is!”