Hugh Jackman krijgt negatieve uitslag na verdachte cellen op neus

Jackman liet enkele dagen eerder weten dat hij de cellen had laten weghalen om het zekere voor het onzekere te nemen. De Australiër is al jaren onder behandeling voor huidkanker. In november 2013 werd de ziekte voor het eerst bij hem vastgesteld.

„Denk er alsjeblieft aan zonnebrand op te smeren met een hoge beschermingsfactor, ongeacht het seizoen”, schrijft Jackman in zijn update.