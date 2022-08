Shia LaBeouf ontkent ontslag door Olivia Wilde: ’Zelf opgestapt’

Wilde deed in een interview met Variety, dat eerder deze week verscheen, een boekje open over de reden van zijn vertrek. Wilde zei dat ze LaBeoufs werk bewondert, maar dat zijn werkwijze een „strijdlustige energie” vereist. „Ik geloof dat het creëren van een veilige, vertrouwde omgeving er het beste voor zorgt dat mensen hun beste werk leveren.” Het is haar taak om de cast „te beschermen”, zei ze.

In twee e-mails die in handen zijn van Variety stelt de acteur echter dat hij niet is ontslagen, maar zelf is opgestapt. LaBeouf zegt deze e-mails naar Wilde te hebben gestuurd na het Variety-interview. De acteur schrijft in de mails dat ze allebei weten waarom hij is gestopt, namelijk omdat acteurs weinig tijd kregen om te oefenen. „Van ontslaan is nooit sprake geweest, Olivia”, schrijft hij onder meer.

De acteur heeft ook screenshots met het medium gedeeld van een gesprek tussen de twee uit augustus 2020. Daarin zegt de acteur zich terug te willen trekken. De opnames van de film begonnen in 2020.

LaBeouf zou Jack spelen in de film, een rol die na zijn vertrek is vervuld door Harry Styles.