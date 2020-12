Zijn Rihanna en ASAP Rocky dan toch samen? ’Niets staat hen meer in de weg’

Rihanna en A$AP Rocky worden al een poosje aan elkaar gelinkt. Nadat Rihanna in januari haar relatie met miljardair Hassan Jameel verbrak, vroeg ze Rocky in juli als model voor haar Fenty Skin campagne. Fenty Skin is het cosmeticamerk dat de zangeres uitbrengt.

„Ri en Rocky hebben altijd chemie met elkaar gehad, maar waren gewoon hele goede vrienden omdat zij een langdurige relatie had. Maar nu die voorbij is staat niks hen meer in de weg. Rocky heeft haar altijd te gek gevonden, maar respecteert hun vriendschap en wil die niet op het spel zetten. Maar je ziet gewoon dat er ’iets’ is tussen die twee”, aldus een bron.

Rihanna en Rocky werden in december 2019 voor het eerst samen gezien op de rode loper van de Fashion Awards in Londen. Vlak daarna vierden ze met wat vrienden oud en nieuw in New York.