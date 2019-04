Aankomend vader prins Harry nog op pad

'Baby Sussex' kan elk moment ter wereld komen, maar het feit dat de prins donderdag weer op pad gaat wijst erop dat dit nu nog niet het geval is. Zondag was Harry ook al aanwezig bij de paasdienst in St. George's Chapel.

Harry voegt zich donderdag bij Catherine, de hertogin van Cambridge en Richard, de hertog van Gloucester. Ze staan stil bij Anzac Day, het Australische en Nieuw-Zeelandse equivalent van de Nederlandse dodenherdenking. Hierbij worden bij oorlogs- en vredesoperaties omgekomen Australiërs en Nieuw-Zeelanders jaarlijks herdacht.

