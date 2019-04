Bradley Cooper sluit A Star is Born-toer uit

Wel heeft Bradley, die de film ook regisseerde, een ander idee. „Het lijkt me erg cool om op een avond een live-lezing van het script te doen. Dat wij de liedjes zingen terwijl het publiek meeleest”, zegt de acteur. Fans zouden wel in zijn voor een concert. De soundtrack van A Star is Born, die vorig jaar verscheen, is nog steeds erg populair. In Nederland staat de plaat met nummers uit de film op de achtste plek in de Album Top 100.

Het duo trad in februari samen op om het nummer Shallow, dat een Oscar won, live te vertolken. Dat vond Bradley ’doodeng’. „Ik was niet zenuwachtig omdat ik zo hard had gewerkt en Lady Gaga me zo steunde. Maar het was doodeng omdat ik geen zanger ben en nooit had gezongen voor deze film”, blikt hij terug. „Het toont aan dat als je hard werkt en steun krijgt van de mensen om je heen, je dingen kan doen die je in dromen niet voor mogelijk had gehouden.”