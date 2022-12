’Johnny de Mol zit nog thuis met hartkloppingen’

In de uitzending werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en de talloze programma’s waar medewerkers en presentatoren werden beticht van ongewenst gedrag. Castricum bepleitte dat te veel tv-sterren dit jaar gecanceld werden zonder dat er bewijs was van hun vermeende wandaden. „We gunnen Sam Hagens, die HLF8 nu presenteert, de wereld”, aldus Castricum. „Maar hier had Johnny moeten zitten. Die zit nu met hartkloppingen thuis.”

In oktober liet een insider aan Privé weten dat Johnny met vakantie zou gaan om tot rust te komen. „Hij is de laatste tijd steeds lustelozer en meer aangeslagen geweest. Hij is natuurlijk altijd een vrolijke flierefluiter geweest, een zondagskind dat het in het leven altijd meezat. Dat geldt ook wel voor Linda. Als de wind ineens uit een andere hoek waait, is dat een ervaring waar je mee moet omgaan, maar gemakkelijk is dat niet. Het is de bedoeling dat hij nu een tijdje met vakantie gaat, zijn hoofd leeg maakt en de spanning van zich af laat glijden.”

„Hij moet even bijkomen en lekker elke dag gaan sporten. De tien kilo die er van de stress bijgekomen zijn eraf gaan trainen, op dieet en dan sterk terugkomen met iets wat in één keer staat als een huis”, aldus de vriend van de presentator.

Beschuldigingen

De Mol legde eind april zijn werkzaamheden neer vanwege beschuldigingen van wangedrag. Het Openbaar Minister seponeerde recent de aangifte van mishandeling en poging tot doodslag die zijn ex-partner Shima Kaes tegen De Mol deed. Het onderzoek had niet tot voldoende bewijs geleid, stelde het OM.

Talpa zei daarna weer te gaan bespreken met De Mol wat hij wilde doen. Maar Johnny bepaalde zelf definitief te stoppen met zijn talkshow HLF8. Volgens de voormalig presentator is „de weerslag van deze hele periode zwaarder dan gedacht. Hij wil zich daarom volledig richten op zijn welzijn en dat van zijn directe omgeving.”