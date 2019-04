Giel Beelen in de clinch met sidekicks Veronica Inside

De zender had volkszanger René Karst uitgenodigd - bekend van zijn hit Liever te dik in de kist - om live in de studio zijn nieuwe hit Atje voor de sfeer te zingen. Beelen verstoorde het nummer een paar keer door de muziek zacht te draaien en er doorheen te praten.

Giel gaf de zanger aanvankelijk een compliment voor de manier waarop hij de sfeer wist neer te zetten in een relatief lege studio. Toen René daarop opmerkte dat hij wel verwachtte dat Giel misschien de polonaise zou gaan doen, antwoordde deze: „Ja, ik wilde wel van alles inzetten, maar Rick en Niels keken me echt dodelijk aan.” Rick Romijn antwoordde: „Nee, nee, wij hebben respect voor de luisteraars en de zangers.” Waarop Giel meende dat het niet van respect voor de luisteraar getuigde ’als je dit gewoon uitzendt’. Voor Rick was de maat daarmee vol. „Giel, ik vind je echt niet aardig. Ik vind het echt gewoon niet leuk.”

Sidekick Niels van Baarlen viel hem bij. „Daar ben ik het mee eens. Hij komt z’n best doen hier en jij poeiert hem af. Dat is gewoon niet leuk.” Volgens Giel maakte hij René Karst ’een onderdeel van entertainment’. Hij blijkt een ander standpunt te huldigen dan de sidekicks van Veronica Inside. Giel: „Hij is in óns theater te gast. Wij geven zendtijd aan deze man.” De discussie duurde nog even voort en ze werden het niet eens.

René Karst laat via Facebook weten dat het programma namens Rick zijn excuses heeft aangeboden.

Giel Beelen mocht dinsdag- en woensdagmiddag invallen voor Wilfred Genee, die er even tussenuit was. De Veronica Inside-presentator reageerde op Twitter op het nieuws: „Mooie boel. Ben je twee dagen weg om even uit te waaien, loopt de zaak helemaal uit de hand. Benieuwd of vanmiddag iedereen weer aan boord is.” En grappend: „En ik maar denken dat mensen alleen bij mij weglopen....”

Het is niet de eerste keer dat Giel onder vuur ligt. Hij is het afgelopen jaar al een paar keer bekritiseerd om onhandige uitspraken en acties.

