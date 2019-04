Famke bevestigt: Ik ben inderdaad single

In een inmiddels verwijderde post op Instagram schreef Famke: „Helaas moet ik mededelen dat ik inderdaad weer single ben. Geen commentaar verder.”

Zelf liet Ronnie vorige week al doorschemeren op het sociale medium in een bericht dat hij later verwijderde dat de relatie voorbij is. „Als ik niks zeg ga ik nog gekker worden, omdat niemand dan rekening kan houden en dat bespaart me wat ongemakkelijke gesprekken en shit... in ieder geval ik ben single ik ben alleen”, aldus Ronnie. Hij claimde vervolgens daardoor de ’kutste’ verjaardag ooit te hebben.

