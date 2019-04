Thomas Acda hervat optredens na hersenschudding

Donderdagavond staat Acda met zijn muzikale solovoorstelling in het Fulco Theater in IJsselstein en vrijdagavond in Heerhugowaard. Voor beide voorstellingen zijn nog kaarten beschikbaar. De tournee loopt nog door tot en met vrijdag 24 mei.

Thomas liep de hersenschudding op door een val van zijn fiets tijdens een training voor de Tour du ALS, waarmee geld wordt opgehaald voor onderzoek naar de oorzaak van ALS.

