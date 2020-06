Niels en Rosanna doen wéér mee aan Temptation Island

Er zijn weinig deelnemers van Temptation Island die je als kijker meteen weer voor de geest kunt halen en waarvan je nog precies weet hoe erg ze het hebben verpest. Natuurlijk zit Timtation nog altijd vers in het geheugen en ook van het afgelopen seizoen zullen er wel wat blijvertjes (Arda?, Zach?) zijn, maar de bekendste deelnemers van het programma zijn misschien toch wel Niels en Rosanna.

In 2017 moest Niels bij het beruchte kampvuur zien hoe Alex Maas ’vieze dingen’ met zijn meisje deed en in 2018, tijdens de VIP-versie was het Niels die Rosanna belazerde met Fabiola Volkers. Toch wisten de twee elkaar keer op keer weer te vinden. Inmiddels zijn ze zelfs verloofd! Maar dat weerhoudt hen er nog steeds niet van opnieuw hun relatie te testen.

„Wanneer gaan jullie voor de derde keer meedoen aan Temptation Island?” vraagt een fan in een Q&A van Rosanna op Instagram. „Binnenkort!” verklapt Rosanna.

„We horen zo vaak van mensen: ’Wanneer doen jullie weer mee? Het was toen zo leuk”, blikt ze in Shownieuws terug op het programma. „Het is wel mooi, voordat we gaan trouwen om het nog even zeker te weten. Want de eerste keer ben ik fouter geweest, de tweede keer hij. En de derde keer? Tja...”