Prins Harry in nieuwe Netflix-trailer: ’Het is een vies spel’

„Er is een hiërarchie in de familie. Er wordt gelekt, maar er worden ook verhalen gecreëerd”, stelt hij in de nieuwe trailer, die zo mogelijk nóg dramatischer is dan de eerste. Hij vertelt over een ’smerig spel’ en beschrijft het ’lijden van vrouwen die trouwen binnen dit instituut’, waarmee hij lijkt te verwijzen naar niet alleen zijn vrouw Meghan, maar ook naar zijn moeder, prinses Diana. „Ik was doodsbang, ik wilde niet dat de geschiedenis zich zou herhalen.”

Ook wordt er gesteld dat er ’een oorlog tegen Meghan werd gevoerd’. „Het gaat over haat. Het gaat over ras”, stelt een commentator. De ervaring wordt gekoppeld aan de druk waar ook Diana mee te maken had. „Ik realiseerde me dat ze je nooit zullen beschermen”, aldus Harry. „Niemand weet de volledige waarheid”, eindigt de trailer. „Alleen wij weten de hele waarheid.”

Netflix heeft inmiddels tevens een beschrijving van de documentaire vrijgegeven. „In een ongekende en diepgaande documentaireserie delen de hertog en hertogin van Sussex de andere kant van hun spraakmakende liefdesverhaal. In zes afleveringen onderzoekt de serie de clandestiene dagen van hun vroege verkering en de uitdagingen die ertoe leidden dat ze zich gedwongen voelden afstand te doen van hun fulltime baan in de instelling. Met commentaar van vrienden en familie, van wie de meesten nog nooit eerder in het openbaar hebben gesproken over wat ze hebben gezien, en historici die de huidige staat van het Britse Gemenebest en de relatie van de koninklijke familie met de pers bespreken, belicht de serie meer dan alleen het liefdesverhaal van het stel. Het schetst een beeld van onze wereld en hoe we met elkaar omgaan. Harry & Meghan, van de veelgeprezen, tweevoudig Academy Award-genomineerde en Emmy-winnende regisseur Liz Garbus, is een nooit eerder vertoonde blik op een van de meest besproken koppels in de geschiedenis.”