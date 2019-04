Model en actrice Stefanie Sherk (37) overleden

Bichir laat weten op Instagram dat zij ’vredig is heengegaan’, zonder te noemen waaraan zij is overleden.

„Het is de meest verdrietige en moeilijkste tijd van ons leven en we weten niet hoeveel tijd het in beslag zal nemen voordat we dit hebben verwerkt. Het is onze hoop dat onze mooie Stefanie, mijn engel en liefde van mijn leven, zal rusten in vrede”, schrijft Demian.

De acteur en Stefanie kregen een relatie in 2010. Het stel had samen geen kinderen, maar de acteur heeft een dochter uit een eerdere relatie.

De actrice speelde in het regisseursdebuut van haar man, Un Cuento de Circo & A Love Song, in 2016. Ook was ze te zien in Star Power, Valentine’s Day en Loco Love. Bichir had rollen in The Hateful Eight, Che: Guerrilla en Sex, Shame & Tears.

