Cast nieuwe James Bond-film bekendgemaakt

„Ik kijk er heel erg naar uit. Ik ga ervoor zorgen dat Bond het niet makkelijk krijgt in zijn 25e rit”, zegt de acteur over zijn rol. Al langer werd gefluisterd dat de Bohemian Rhapsody-acteur deze rol zou vertolken. Ook werd bekendgemaakt dat onder anderen Léa Seydoux en Jeffrey Wright terugkeren in Bond 25. Dali Benssalah, Billy Magnussen en Ana De Armas werden aan de cast toegevoegd.

Eerder werd al onthuld dat Daniel Craig terugkeert in de rol van 007. Ook Ralph Fiennes (M), Naomi Harris (Moneypenny) en Ben Whishaw (Q) zijn weer te zien in Bond 25. Cary Joji Fukunaga regisseert de nog titelloze film die ook werd opgenomen in Noorwegen, Londen en Italië.

De 25e Bond-film is vanaf 9 april 2020 te zien in de Nederlandse bioscoop. De film zou eigenlijk al eerder in première gaan, maar de productie liep vertraging op toen de oorspronkelijke regisseur Danny Boyle aan de kant werd gezet. Zijn ideeën kwamen niet overeen met die van de producenten.