Nieuw album Bruce Springsteen in juni uit

Western Stars is zijn eerste album in vijf jaar. Voor de plaat liet de 69-jarige zanger zich inspireren door popalbums van eind jaren zestig. Springsteen zelf is erg enthousiast over zijn nieuwe plaat. „Het is een parel van een album.”

Springsteen bracht in 1973 zijn debuutalbum Greetings from Asbury Park, NJ uit. Sindsdien is de zanger niet weg te slaan uit de hitlijsten. De plaat Born in the U.S.A. uit 1984 werd met zeven top 10-hits een van de bestverkochte albums aller tijden, net achter Michael Jacksons Thriller en Janet Jacksons Rhythm Nation 1814. Het vorige studio-album High Hopes uit 2014 werd Springsteens elfde nummer 1-album. Alleen Jay Z (13) en The Beatles (19) scoorden meer nummer 1-albums.