Fan Bingbing weer in het openbaar verschenen na mysterieuze verdwijning

Tijdens dit gala deelde de actrice ook haar tweede selfie sinds ze voor het laatst gezien werd in juni 2018.

Fan, een van de best betaalde actrices van China, was voor haar verdwijning een veel geziene gast op rode lopers en speelde in meerdere internationale films, waaronder X-Men: Days of the Future Past.

Haar accounts op sociale media gingen op zwart rond dezelfde tijd dat ze verdween. Haar fans waren verbouwereerd en er deden geruchten de ronde dat ze óf uit China was gevlucht of vastzat in de gevangenis. In oktober werd duidelijk dat de Chinese autoriteiten eisten dat ze bijna 884 miljoen yuan (111 miljoen euro) moest betalen aan belasting en boetes, anders zou ze achter de tralies verdwijnen.

,,Ik schaam me voor mijn gedrag en bied aan iedereen mijn verontschuldigingen aan’’, schreef Fan destijds op het platform Weibo. Om vervolgens uitdrukkelijk te stellen dat ze haar succes volledig heeft te danken aan de Chinese staat en de partij. ,,Zonder het goede beleid van de staat, en zonder de liefde van de mensen, is er geen Fan Bingbing.’’

