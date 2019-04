Duncan Laurence tempert verwachtingen

„Mensen! We moeten eerst nog maar eens zien of ik wel win!”, zegt Duncan in gesprek met Eurovisiesongfestival-fansite wiwibloggs. „Loop niet met je hoofd in de wolken.”

In de afgelopen tijd riepen onder meer Den Haag en Maastricht dat ze het songfestival in 2020 naar hun stad willen halen. Op die berichten werd door sommige buitenlandse songfestivalsites en -fans smalend gereageerd. Ze vinden dat Nederland veel te ver vooruitkijkt.

Bekijk ook: Ilse stoomt Duncan klaar voor Songfestival

Of Duncan Laurence kan zorgen voor weer een Nederlandse winst, na 44 jaar, wordt over een paar weken duidelijk. Het songfestival vindt van 14 tot 18 mei plaats in Tel Aviv in Israël.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.