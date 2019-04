Cara Delevingne krijgt onderscheiding

„Ik ben vereerd en sprakeloos door de keuze van The Trevor Project om mij te onderscheiden met de Hero Award dit jaar”, reageert Cara. De organisatie laat weten dat de actrice de prijs krijgt voor haar inzet voor The Trevor Project, en ook door in het openbaar te praten over haar seksualiteit en ervaringen. „Daardoor voelen jongeren met een andere geaardheid zich minder eenzaam”, vertelde de directeur van de organisatie.

Delevingne is openlijk biseksueel, en praat in interviews vaker over haar seksleven en haar geaardheid.