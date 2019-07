Kanye West: winstgevende tv-dienst met hulp van schoonma

En geld maken uit iets menselijks, dat is precies wat Kanye West wil doen. De kerkdiensten die hij wekelijks uitzendt, wil hij nu omzetten naar een grote tv-show die hij probeert te verkopen aan een zender. Een insider: „Hij wil de kerkdienst zondag uitzenden, precies voor Keeping Up With The Kardashians en vertelt iedereen dat dit al zijn doel was sinds hij aan zijn idee voor de zondagsdiensten begon.”

Een wonder is het niet dat Kanye dit probeert; er zijn immers meer Amerikaanse dominees stinkend rijk geworden van hun geestelijke werk: Joel Osteen, Creflo Dollar, Robert Schuller, om een paar voorbeelden te noemen.

Kanye’s eerstvolgende stap: de hulp van schoonmoeder Kris Jenner inschakelen, de vrouw die ooit de kansen zag in een realityserie over haar dochters en daarmee aan de basis stond van de succesvolle tv-serie Keeping Up With The Kardashians.

Maar... Kris Jenner is sceptisch.

De insider weet te vertellen: „Kris gelooft er niet in en ze weet dat het moeilijk zal zijn om het idee aan anderen te verkopen.” Amerikaanse media stellen dat de mummager het niet ziet zitten om zaken met religie te vermengen. „Omdat Kanye’s show om religie draait, weet Kris niet of ze daar wel aan moet beginnen en dat heeft ze hem ook gezegd.” Daarbij laat ze voor het gemak dan maar even buiten beschouwing dat de show van Kanye nu al sterk draait om het presenteren van beroemdheden, waaronder haar eigen Kardashian-Jenner-clan en zijn eigen miljoenen fans.

Al eerder werd bekend dat Kanye overwoog zijn eigen kerk te stichten. De Jesus Walks-rapper zou ’extreem gepassioneerd zijn over zijn geloof en een permanente plek willen voor zijn wekelijkse diensten waarmee hij dit jaar is begonnen. Een aanmoediging daarvoor was ook het enorme publiek dat op Coachella bij zijn dienst om 9 uur ’s ochtends aanwezig was, met onder de bezoekers gasten als Travis Scott, Chance the Rapper en Hailey Bieber.