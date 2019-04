RTL ziet toekomst in Jensen

Jensen liet zich daags voor het uitlekken van Van der Vorsts benoeming in niet mis te verstane bewoordingen over hem uit. Later legden de twee de kwestie bij, maar sprak Jensen wel de hoop uit dat hij niet ontslagen zou worden. Naar nu blijkt, had RTL toen al besloten om met de talkshow te stoppen.

„We hebben in 2018 al met Jensen afgesproken dat we tussentijds zouden evalueren en dat we eind februari op basis van de cijfers zouden besluiten of we doorgingen of niet”, aldus een woordvoerder van RTL. „Deze beslissing is dus al gevallen voordat Peter van der Vorst was aangesteld.”

Dat heeft niks met de presentator te maken, verduidelijkt de woordvoerder. „We stoppen met het programma, niet met Jensen zelf. Als hij een goed idee heeft, gaan we zeker met hem in gesprek, want hij heeft de afgelopen jaren meerdere succesvolle formats voor ons gemaakt.”

Jensen maakte recent onder meer het goed ontvangen Jensen USA voor RTL. Zijn talkshow Jensen, waarin hij wekelijks op de populistische tour ging met grote namen als Geert Wilders en Nigel Farage, werd de afgelopen maanden geen hit. Wel wist hij regelmatig nieuws te maken.