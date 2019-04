Lintje verrast Jan Smeets: ik wist niet dat dit kon

Smeets werd twintig jaar geleden al benoemd tot Ridder in dezelfde orde. „Dan denk je: er gebeurt niks meer”, aldus de Limburger. „Dat is dan toch gebeurd en dan vind ik het wel heel bijzonder.”

Eerder dit jaar werd Smeets ook al onderscheiden met een Gouden Harp voor zijn verdiensten voor de popmuziek. Aan stoppen denk de 74-jarige Smeets nog niet. „Nee, nee ik ga nog niet met pensioen. In ons metier, in de popbusiness of in het organiseren sowieso, kennen wij dat eigenlijk niet. Wij hebben niets met pensioen”, zegt hij.

„Wat moeten we doen? Feestvieren? Nee, als er straks weer 60.000 mensen op het festivalterrein staan, dat is feest. Dat is veel belangrijker dan niets doen en thuis blijven zitten.”

Smeets bereidt zich momenteel voor op de vijftigste editie van Pinkpop. De jubileumeditie van het festival vindt plaats van 8 tot en met 10 juni.