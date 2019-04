Tienjarige Summer de Snoo krijgt eigen realityshow

De Snoo en haar familie verhuizen binnenkort naar New York, voor het modellenwerk. Maar waarschijnlijk reist ze binnenkort de hele wereld over voor fotoshoots en dat allemaal terwijl ze gevolgd wordt door een cameraploeg. „Het zal gaan over mij als voetballer, maar ook de fotoshoots die ik ga maken”, vertelt De Snoo, die in het veld de positie heeft van middenvelder, voor de camera van het ANP. Ze wil laten zien dat ze meer is dan alleen model.

„Eigenlijk wil ik de mensen die kritiek op me hebben laten zien dat ik het werk zelf ook heel leuk vind, en dat ik ook gewoon buiten speel en voetbal”, zegt De Snoo over wat ze wil bereiken met het maken van de documentaire.

Welke zender de show gaat uitzenden, is nog niet bekend.