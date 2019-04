Organisatie Oranjebal woest op Glennis Grace

De organisatie heeft de foto van Glennis op de website doorgekrast. Daarbij staat geschreven: „Daaaag Glennis! Voor jou 3 anderen.” Verder schrijven ze: „Glennis Grace heeft een week voor het Oranjebal afgezegd. Niet dat ze ziek is ofzo. Nee, er kwam gewoon iets tussendoor waar ze echt niet onderuit kon. Gelukkig had het niets te maken met een tussengekomen schnabbel die beter betaalde dan een optreden voor het Oranjebal, want dat zou wel heel rottig voelen voor het goede doel.”

Het management van de zangeres heeft aan RTL Boulevard laten weten dat Glennis een optreden heeft bij de finale van The Voice Kids. Volgens hen zou in het contract staan dat Glennis onder het optreden bij het Oranjebal uit mocht, als er iets anders voorbij zou komen dat beter zou betalen of beter zou zijn om een andere reden.

Het geld van het Oranjebal gaat dit jaar naar project ’Laten we Welzijn’, een project dat jongeren helpt die een stapje verder willen komen en daarbij iemand nodig hebben die er voor hen is. Artiesten die donderdagavond wel optreden zijn Wouter Hamel, OG3NE en Gers Pardoel.