Ex Johnny Depp ontkent uitdrukken peuk

Website The Blast meldde dat de acteur in 2015 in een Australisch ziekenhuis belandde na een uit de hand gelopen ruzie. Bij het artikel werd een foto gedeeld van Johnny met een brandwond op zijn gezicht. „Deze foto bewijst niets - behalve dan het feit dat Johnny Depp uit wanhoop allerlei belachelijke dingen verzint om de aandacht af te leiden van zijn fysieke en mentale mishandeling van Amber Heard”, aldus de advocaat.

Sinds hun scheiding in 2017 blijven de exen elkaar beschuldigen van mishandeling. Amber was de eerste die naar buiten kwam met de aantijgingen, zij zei dat de acteur vaak gewelddadig was terwijl hij onder invloed was van alcohol en drugs. Johnny zei vervolgens dat juist zijn ex vaak fysiek geweld gebruikte. Toen Amber ook een artikel schreef over haar ex, stapte de acteur naar de rechter. Hij eist vijftig miljoen dollar wegens smaad.