Marga Bult in de schuldsanering beland

Eind 2014 leende Marga met haar toenmalige echtgenoot Jan 50.000 euro om haar bedrijf VIPevents een boost te geven. De afspraak met Rinie was om het geld binnen twee jaar terug te betalen. Toen dat niet lukte, stapte de schuldeiser naar de rechter.

Marga vertelt in 6 Inside hoe zij sinds de lening veel tegenslagen te verwerken had. Zo scheidde ze in 2015 van haar man en moest hun woonboerderij in de verkoop. Het enorme huis met elf slaapkamers is uiteindelijk voor een bodemprijs verkocht.

Van Rinie kreeg Marga het verwijt dat zij wel op vakantie gaat en uit eten gaat, dus het geld prima kan terugbetalen. Marga spreekt dat tegen. „Ik ben een hele tijd uit de running geweest vanwege ziekte, het huis heeft minder opgeleverd dan verwacht en daarom zit ik in de schuldsanering.” Voor de luxe vakantie op Bonaire waarvan ze foto’s op social media postte, heeft Marga een verklaring: die heeft haar broer voor haar betaald.

„Ik wil de lening zeker terugbetalen, maar ik heb er iets meer tijd voor nodig”, verzucht Marga tenslotte.

