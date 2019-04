Daniel Portman hekelt betasting door fans

„Ik ben betast door zo veel fans...”, zegt de acteur. „Je denkt dat mensen tegenwoordig wel realiteit van fictie kunnen onderscheiden. Ik wil niet zeggen dat dit hoort bij het werk wat ik heb gekozen, maar mensen worden er gek van. Het is zeker niet cool.”

In een aflevering in seizoen 3 krijgt het personage van Portman de mogelijkheid om de nacht door te brengen met drie prostituees, maar later weigeren zij te worden betaald omdat ze zo hebben genoten van de ervaring. Fans willen daarom ontdekken of Portman net zo gezegend is als Podrick. „Het is zeker geen slecht ding, om een personage te spelen met zo’n reputatie”, concludeert de acteur.