Wereldster debuteert op Netflix

„Ik ben moeder van drie kinderen. En nog veel meer.” Ⓒ foto Jason Kim/Netflix

Chambers heet de nieuwe bovennatuurlijke serie van Netflix waar veel van wordt verwacht. Hoe is het als het hart van een ander in jouw lijf bonst? En wat gebeurt er als zelfs de geest van je donor jou stukje bij beetje lijkt over te nemen? Intrigerende materie. En dan telt de cast ook nog een wereldster als Uma Thurman. „Deze manier van tv is helemaal nieuw voor me.”