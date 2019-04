Robert Jensen: Peter van der Vorst is ’radicaal linkse activist’

Ⓒ ANP Kippa

Robert Jensen noemt Peter van der Vorst, de nieuwe tv-baas van RTL, een „radicaal linkse activist.” Volgens de talkshowhost zou hij zijn programma daarom niet leuk hebben gevonden. „Ik denk niet dat die man veranderd is, maar dat is ook logisch”, zei hij in de Coen en Sander Show op Radio 538. Eerder maakte Jensen Van der Vorst al uit voor „teringlijer” en „hypocriete klootzak.”