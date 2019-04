Producent hoopt dat Daniel Craig James Bond blijft

Daniel heeft al een aantal keer aangegeven dat hij klaar is met het personage. Toch liet de acteur zich overhalen nog één keer Bond te spelen, in de 25e film die volgend jaar in de bioscopen verschijnt.

Donderdag werd tijdens een presentatie op Jamaica een groot deel van de cast bekendgemaakt. Bohemian Rhapsody-ster Rami Malek is te zien als de schurk. Verder zijn er onder andere rollen voor Léa Seydoux, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Billy Magnussen en Ana De Armas.