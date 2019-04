Nu al records voor Avengers: Endgame

Onder meer in ons land is Endgame de best scorende bioscoopfilm op de openingsdag. Maar ook in Hong Kong, Taiwan, Thailand, Australië, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Zuid-Korea, Indonesië, Maleisië, Griekenland en Egypte brak de film records. In sommige landen verschijnt de film pas later in de week, dus verwacht wordt dat er nog meer records zullen worden verbroken.

Ook in China was de film erg populair. De première om middernacht haalde 107,5 miljoen dollar binnen, wat een record is voor een Hollywood-film. Er is kans dat Endgame alleen al in zijn eerste weekend meer dan 1 miljard dollar oplevert.