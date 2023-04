Premium Het beste van De Telegraaf

Anna Nicole Smith krijgt docu: de seksbom die een bejaarde miljardair strikte

Door Paul Demeyer Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

In de jaren 90 en begin jaren 2000 was Anna Nicole Smith een van de populairste Playboy-modellen. De hele wereld lag aan haar voeten. Maar in 2007 werd ze onverwacht dood aangetroffen in haar hotelkamer. Onlangs publiceerde Netflix de trailer van een documentaire over haar turbulente leven. Van een alleenstaande moeder tot de nieuwe versie van Marilyn Monroe die een 63 jaar oudere miljardair strikte: dit was Anna Nicole Smith.