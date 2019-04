Afhaken Sam Smith stelt Normani teleur

„Ik heb de afgelopen week tijdens de repetities harder dan ooit gewerkt om ervoor te zorgen dat ik de best mogelijke show zou kunnen geven. Ik heb mijn lichaam tot het uiterste gedreven”, aldus Normani, die naar eigen zeggen trots op zichzelf is. „Helaas is optreden niet mogelijk vanwege onvoorziene omstandigheden.”

Normani, voormalig lid van meidengroep Fifth Harmony, zegt dankbaar te zijn voor alle steun van de fans. „Het betekent veel voor me. Ik hou van jullie allemaal, en ook van Sam. Ik bid voor hem dat hij de tijd neemt die hij nodig heeft. Ik sta achter je.”

Psychische problemen

Door de reactie van Normani rijst de vraag of er wellicht meer aan de hand is met Sam dan alleen stemproblemen. Zijn management repte woensdag alleen over „gezondheidsproblemen”, maar mogelijk gaat het ook mentaal minder met de zanger. De Brit had al eerder last van psychische problemen.

Vorige week stopte Sam na nog geen uur een concert in Zuid-Afrika omdat hij last had van zijn stem. Twee andere geplande shows gingen daarna niet door. Zijn artsen stelden dat hij voorlopig rust moet houden.