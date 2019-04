Taylor Swift verschijnt opeens in Nashville

Voordat Swift verscheen, maakte ze bekend op haar Instagram Story dat ze de muurschildering had laten maken op een willekeurige muur in de stad, en er hints in waren verstopt over haar nieuwe nummer. Fans vonden al snel de locatie van de kleurige vlinder en kwamen massaal opdraven. Swift nam de tijd om foto’s met hen te maken en om iedereen enthousiast te maken over haar mysterieuze mededeling.

Ⓒ Instagram Stories

Swift hint de laatste paar maanden dat er groot nieuws zal komen op vrijdag. Veel mensen denken dat het zal gaan om nieuws over haar zevende studioalbum, maar anderen denken dat de zangeres misschien persoonlijk nieuws heeft. Er zijn zelfs geruchten dat het nieuws zal gaan over haar seksuele geaardheid.