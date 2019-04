Duncan Laurence vreest Italië het meest

Als Duncan dit jaar gewoon thuis op de bank had gezeten, dan ging zijn stem in ieder geval naar Italië. Mahmood, momenteel vierde bij de ’bookies’ is volgens Duncan „een heel goede artiest” met „een heel goed liedje.”

Duncan vervolgt: „Hij heeft al een hele grote fanbase en het ziet er ook allemaal goed uit, wat ik van hem heb gezien. Ook zijn social media, alles straalt artiest uit. Ik heb daar een zwak voor als iemand zijn plaatje compleet heeft. Maar ja, vindt Europa dat ook?”