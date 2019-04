’John Singleton ligt in coma na beroerte’

De 51-jarige Amerikaan werd vorige week getroffen door een zware beroerte. Eerder werd nog melding gemaakt van een lichte hersenbloeding. Ward wil graag de zeggenschap over zijn financiën omdat haar zoon op het punt stond een lucratieve deal te sluiten, aldus The Blast.

Singleton is vooral bekend vanwege zijn debuutfilm Boyz n the Hood. Daarvoor ontving hij als 24-jarige Oscarnominaties voor beste regisseur en beste originele script. Nog altijd geldt hij in beide categorieën als jongste genomineerde ooit. Naast zijn werk in de filmwereld regisseerde Singleton verschillende videoclips van Michael en Janet Jackson en afleveringen van onder meer Empire en Billions.