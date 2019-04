Courteney Cox huilt mee met Kaley Cuoco

Courteney reageerde op Instagram op een foto van Kaley ’Penny’ Cuoco, waarop de actrice huilend te zien was na het doornemen van het script van de laatste aflevering van The Big Bang Theory. „Awwww, ik weet hoe het voelt... en jullie zijn zelfs nog langer bij elkaar”, aldus Courteney. Ze plaatste er ook emoji’s van een huilende smiley, hartje en klappende handen bij.

Aan Friends kwam tot grote teleurstelling van de fans in 2004 een einde. De serie had toen tien jaar gelopen. The Big Bang Theory is inmiddels toe aan zijn twaalfde en laatste seizoen.