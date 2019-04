Koningin Elizabeth bij uitvaart bij Downton Abbey

De vriendschapsbanden van de vorstin met de familie Carnarvon gaan vele decennia terug. Graaf Henry, de in 2001 overleden echtgenoot van gravin Jeanie, was vanaf 1969 tot zijn dood de racing manager van de koningin. ’Porchey’ zoals ze hem liefkozend noemde, had het beheer van haar renpaarden. Henry komt ook als personage voor in afleveringen van de Netflix-serie The Crown.

Zijn schoonzoon John Warren is de huidige manager van de paarden.

Bij de plechtigheid in de Saint Michaels en All Angels kerk was ook Andrew Parker Bowles aanwezig, de eerste echtgenoot van Camilla, nu de vrouw van prins Charles.

Het familielandgoed van de familie Carnarvon is wereldberoemd geworden door de televisieserie Downton Abbey, die in het kasteel is opgenomen.